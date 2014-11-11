Від ФДМ вимагають створення Міжвідомчої робочої групи по «Сумихімпрому»

Предметом зустрічі буде роз'яснення необхідності створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром», майже 100% акцій якого належить державі.

«Забезпечення працездатності таких гігантів хімічної промисловості України, яким є «Сумихімпром», недопущення умисного доведення до банкрутства підприємств, залучення до відповідальності осіб, які скоюють такі дії, є першочерговим завданням правоохоронних органів. Бо, якщо псевдо-інвестори розкрадуть підприємства, розвалять економіку, то будуть підірвані основи нашої державності, що неприпустимо», - вважає член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України, міністр промисловості України (у 1995-1997 роках), член-кореспондент НАНУ Валерій Мазур.

Нагадаємо, Громадська робоча група раніше звернулася з відкритим листом до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, в якому навела докази навмисного доведення «Сумихімпрому» до банкрутства менеджерами, що підконтрольні Дмитру Фірташу.

Читайте такожВлада неефективно захищає інтереси держави в процесі банкрутства «Сумихімпрому» - експертЗ метою забезпечення відстоювання інтересів держави, Громадська робоча група звернулася до Кабміну з пропозицією про створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпрому». Секретаріат Кабміну передав це звернення до ФДМУ для прийняття Фондом рішення про створення Міжвідомчої робочої групи.

28 жовтня заступник голови ФДМ Юрій Нікітін у своєму листі повідомив Громадську робочу групу про те, що вважає створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності «Сумихімпрому» недоцільним.

7 листопада Громадська робоча група звернулася до Президента України Петра Порошенка зі скаргою на рішення ФДМ, зазначивши, що вважають його таким, що суперечить інтересам держави, а також з проханням взяти під особистий контроль ситуацію з «Сумихімпромом».

«Всі держоргани, що мають відношення до банкрутства «Сумихімпрому», або тільки зображують діяльність, або вирішують виключно власні відомчі завдання, не розуміючи, яке значення має «Сумихімпром» для держави, і що його необхідно зберегти. Тому Міжвідомча робоча група повинна бути створена при Кабінеті Міністрів та мати на меті координацію і контроль усіх дій держорганів, які задіяні в процедурі банкрутства підприємства. А ці дії мають бути спрямовані, насамперед, на зміну комітету кредиторів, який спочатку був створений виключно з компаній Фірташа. Інакше в найближчій перспективі «Сумихімпром» може очікувати ліквідація» - переконаний Мазур.