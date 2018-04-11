Промпродукція в Україні подорожчала майже на 16%

Порівняно з попереднім місяцем зростання цін становить 0,3%.

Ціни виробників промислової продукції в Україні в березні 2018 року в річному вираженні, до березня 2017 року, зросли на 15,9%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – лютим 2018 року - зростання цін виробників промпродукції становив 0,3%.

З початку року, до грудня 2017 році, ціни виробників промпродукції зросли на 5,9%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становить 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% у лютому.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання споживчих цін в Україні поточного року на 7%, Світовий банк – на 10%.