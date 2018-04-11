Новий корупційний скандал: журналісти з’ясували, навіщо Кононенку літієве родовище

На сьогодні в Раді зареєстровані два законопроекти щодо ринку електрокарів, один з яких знімає податки з видобутку літію.

Оточення Кононенка-Насалика, яке, за даними ЗМІ, поза конкурсом отримало спецдозвіл на розробку 14 мільйонів тон літієвої руди, планує вкластися в перспективну галузь з виробництва електромобілів.

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Як пише Insider, Міністерство інфраструктури планує запустити в Україні виробництво електрокарів.

В міністерстві готові братися до виробництва електрокарів вже зараз. Але для цього, як кажуть там, треба виконати кілька пунктів:

1) Ухвалити закон про сприяння виробництву;

2) Знайти інвестора з 1 мільярдом доларів на переробку тієї руди, яка є в Шевченківському та ще двох родовищах в Україні;

3) Збудувати завод з виготовлення літієвих акумуляторів - це ще 1 млрд доларів.

В міністерстві збираються вести перемовини зі світовими компаніями, які готові стати інвесторами.

На сьогодні в Раді зареєстровані два законопроекти по ринку електрокарів - 8159 і 8160 – це зміни до податкового і митного кодексів відповідно. Готували їх спільно з урядовцями, але подали як депутатські для пришвидшення процесу.

Перший проект авторства Ніни Южаніної передбачає зміни до Податкового кодексу, які до 31 грудня 2032 року звільнять від оподаткування:

1) прибуток (дохід) підприємств добувної промисловості (клас 07.29 група 07.2 розділ 07 КВЕД ДК 009:2010), отриманий від реалізації літію власного видобутку;

2) прибуток (дохід) підприємств електротехнічної промисловості (клас 27.20 група 27.2 розділ 27 КВЕД ДК 009:2010), отриманий від реалізації літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів власного виробництва, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 20, згідно з УКТ ЗЕД;

3) прибуток (дохід) підприємств електротехнічної промисловості (клас 27.90 група 27.2 розділ 27 КВЕД ДК 009:2010), отриманий від реалізації зарядних пристроїв власного виробництва для літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 20, згідно з УКТ ЗЕД;

4) прибуток (дохід) підприємств автомобільної промисловості (клас 29.10 група 29.1 розділ 29 КВЕД ДК 009:2010), отриманий від реалізації транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 10, згідно з УКТ ЗЕД.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням перевірити інформацію про передачу без конкурсу великого родовища літію особам, які наближені до влади.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, компанія «Петро-Консалтинг» отримала в 2018 році спецдозвіл на розробку Шевченківського родовища літію (Донецька обл.), уникнувши конкурсу завдяки процедурі «апробації». Компанія нібито «переоцінила» документи на відкрите ще в 1982 році родовище. Вартість запасів родовища, на яке компанія отримала спецдозвіл, оцінюється в понад 2,5 млрд доларів.

Цю компанію ЗМІ пов'язують з оточенням нардепа від БПП Ігоря Кононенка і міністра енергетики Ігоря Насалика.

Довідка УНІАН. За даними провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова Віктора Логацького, Україна посідає перше місце в Європі за запасами літію і має перспективи виходу на світовий ринок.