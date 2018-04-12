Україна за 3 роки продала Індії військової продукції на $400 мільйонів - "Укроборонпром"

Тільки миколаївське держпідприємство «Зоря»-«Машпроект» експортувало газові турбіни для бойових кораблів ВМС Індії на суму 200 млн доларів.

Українські підприємства військово-промислового комплексу за три останніх роки експортували до Індії військову продукцію на суму близько 400 млн доларів.

Про це заявив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін, йдеться в повідомленні концерну.

З цієї суми половина, 200 млн доларів, припала на миколаївське держпідприємство «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало газові турбіни для бойових кораблів ВМС Індії.

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«Протягом 2017 року компанією «Спецтехноекспорт» підписано нових контрактів на загальну суму більше 35 млн доларів. Щорічно «Спецтехноекспорт» у середньому поставляє в Індію продукції на 65 млн доларів», - цитує Букіна прес-служба держконцерну.

Як повідомили в «Укроборонпромі», найбільш перспективними напрямками у військово-технічному співробітництві з Індією є надання послуг авіаремонту й модернізації парку літаків, спільні розробки авіаційної техніки, просування українських високоточних озброєнь, спільні проекти в галузі засобів зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» в 2017 році виконало зовнішньоекономічні оборонні контракти вартістю 120 млн доларів, причому 80% реалізованих угод стосувалися експорту сучасних озброєнь і техніки українського виробництва на потреби іноземних партнерів.

Державний концерн «Укроборонпром» разом з державним підприємством «Спецтехноекспорт» представили натурні зразки та макети вітчизняних озброєнь авіаційної, військово-морський, бронетанкової і сухопутної тематики на міжнародній виставці «Defexpo India 2018», яка сьогодні відкрилася в індійському місті Ченнаї.