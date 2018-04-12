Ціни на алюміній б'ють рекорди через санкції США проти російського "Русала"

Чиказька біржа слідом за Лондонською закрила свої склади для металу UC Rusal.

Ціна алюмінію підскочила в середу на Лондонській біржі металів (LME) на 2% до $2242/т, найвищого рівня з січня. Ввечері ціна (за тримісячними ф'ючерсними контрактами) дещо знизилася – до $2212,5 (зростання на 3%).

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Ажіотаж трейдерів пов'язаний з наслідками санкцій, введених 6 квітня США проти UC Rusal, найбільшого світового виробника алюмінію за межами Китаю. У 2017 р. частка Rusal становила 7% світового виробництва (3,7 млн т).

З п'ятниці ціни на алюміній зросли вже на 13% – трейдери побоюються його нестачі в результаті проблем у Rusal. Алюміній російської компанії вже фактично видаляється з ринку. Найбільші західні біржі металів оголосили, що не будуть приймати на своїх складах алюміній UC Rusal, пишуть «Ведомости».

Алюміній торгується на біржах за ф'ючерсними контрактами, а фізичні поставки на виконання зобов'язань за ними здійснюються через авторизовані біржами склади.

У вівторок ввечері LME повідомила, що її склади закриваються для Rusal з 17 квітня: постачальники не зможуть розмістити на них алюміній, якщо не зможуть показати біржі, що, прийнявши його, вона не порушить санкцій.

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У вівторок ввечері, але вже в США Comex, підрозділ з торгівлі металами чиказького біржового оператора CME Group, відкликала дозвіл на реєстрацію і постачання 11 брендів алюмінію, які виробляють заводи Rusal. Рішення набуло чинності негайно, сам метал і видані за ним гарантії тепер не можуть бути прийняті в забезпечення поставок за ф'ючерсами.

Введені санкції забороняють особам із США будь-які ділові відносини з фігурантами санкційного списку. Також вони фактично відлучають Rusal та інші включені до нього компанії від доларової системи, оскільки розрахунки в доларах (за які продається в тому числі і алюміній) проходять через американські банки. Російська компанія вже звернулася до партнерів з проханням перейти на євро. Але деякі можуть зовсім перестати з нею співпрацювати через ризик вторинних санкцій, якими США можуть покарати контрагентів росіян.

Виробники з Китаю, найбільшого світового виробника алюмінію, можуть виграти від ситуації, що склалася, і збільшити експорт, якщо через проблеми Rusal на ринку утвориться нестача металу, кажуть експерти. Тим більше, що ціни в Китаї нижчі за міжнародні, а останні тепер ще й зросли.

Дефіцит алюмінію протягом короткого часу можливий, вважають експерти, тим більше що зараз припинив роботу один великий глиноземний завод у Бразилії.