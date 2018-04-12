Українські ракетоносії за роки незалежності запустили понад 300 космічних апаратів - Гройсман

Підприємства та установи космічної галузі України за підсумками 2017 року збільшили виробництво продукції на 26% - до 4,7 млрд грн.

Українські ракетоносії за роки незалежності забезпечили запуск понад 300 космічних апаратів. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у привітанні з Днем працівників ракетно-комічної галузі України та Всесвітнім днем космонавтики, опублікованому на сайті уряду.

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«У добу державної незалежності України вдалося зберегти інфраструктуру для замкнутого циклу виробництва ракет та космічної техніки. За цей час завдяки українським ракетоносіям, на замовлення 25 іноземних держав, відбувся запуск понад 300 космічних апаратів. Усе це примножує позитивний імідж України як держави з потужним науково-технічним, високотехнологічним потенціалом», - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, розвиток ракетно-космічного виробництва є ключовим пріоритетом для подальшого економічного розвитку України та нарощування промислового потенціалу.

«Українські підприємства космічної галузі на світовому ринку космічних послуг демонструють значні конкурентні переваги і є гордістю нашої країни. Все це дає впевненості, що набутий дорогоцінний досвід ми здатні примножувати, зміцнюючи науковий і виробничий потенціал національної економіки», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, підприємства та установи космічної галузі України за підсумками 2017 року виробили товарної продукції на суму понад 4,7 млрд грн, що на 26,3% більше показника 2016 року.