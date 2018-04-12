Україна братиме участь у розробці нового танка для Індії – "Укроборонпром"

У перші два дні проведення міжнародної виставки DefExpo-2018 в Індії компанія "Спецтехноекспорт" уклала нові контракти загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Представники українського оборонно-промислового комплексу братимуть участь у створенні нового танка для потреб Міністерства оборони Індії.

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Про це йдеться в угоді про співпрацю, підписаному представниками держпідприємства "Спецтехноекспорт" з індійською державною компанією Bharat Electronics Limited в рамках виставки DefExpo-2018, повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"Передбачено залучення представників українського оборонно-промислового комплексу до створення нового танка для потреб Міноборони Індії, модернізації комплексів РДС та протиповітряної оборони виробництва СРСР, спільним дослідно-конструкторських розробок, в тому числі за гідроакустичним і радіолокаційним напрямами", - сказано в повідомленні.

У прес-службі "Укроборонпрому" також зазначили, що компанія "Спецтехноекспорт", що входить до складу концерну і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, протягом перших двох днів міжнародної виставки DefExpo-2018 в Індії уклала нові контракти загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" в 2017 році виконало зовнішньоекономічні оборонні контракти вартістю 120 мільйонів доларів, причому 80% реалізованих угод стосувалися експорту сучасних озброєнь і техніки українського виробництва для потреб іноземних партнерів.

Довідка УНІАН. Виставка DefExpo-2018 проходить в Індії з 2000 року, кожні два роки, при підтримці Міністерства оборони Індії. На виставці свою продукцію представляють провідні світові компанії зі сфери оборонної промисловості. Спеціалізацією виставки є бронетанкова тематика, ракетно-артилерійське озброєння, засоби ППО, військово-морська техніка, засоби зв'язку і РЕБ, безпілотні системи.