Україна в жовтні почала імпорт коксу з Китаю

Українські металургійний підприємства в жовтні поточного року розпочали імпорт коксу з Китаю, тоді як традиційно він закуповується в Росії і Польщі, повідомляє прес-служба Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) з посиланням на слова начальника відділу паливно-енергетичних ринків Олега Мельника.

За його словами, нестабільна ситуація на Донбасі з серпня порушила виробничу діяльність багатьох коксохімічних підприємств України. У зв'язку з цим працюють металургійні підприємства вимушені були шукати можливість імпорту сировини з-за кордону.

«Крім традиційних поставок з Росії та Польщі, в жовтні 2014 року в український порт зайшло судно з металургійним коксом китайського походження, ціни на який вигідно відрізнялися від пропозицій із сусідніх країн - в середньому на 5%», - прокоментував ситуацію експерт.

При цьому він повідомив, що протягом жовтня експортні котирування на китайський металургійний кокс виросли в середньому на 5 дол./тонна, до 175-180 дол. при умовах постачання FOB.

Як повідомляв УНІАН, обсяг виробництва коксу в Україні в січні-жовтні зменшився на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 12,047 млн тонн.

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