Розроблений в Україні безпілотник почав патрулювати кордон із Кримом (відео)

Spectator-M використовуються як на морській ділянці відповідальності прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, так і на сухопутній ділянці кордону з тимчасово окупованим півостровом.

Українські прикордонники для патрулювання адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом почали використовувати сучасний безпілотник Spectator-M, розроблений у результаті співпраці «Київського політехнічного інституту» та ПАТ «Меридіан імені С. Корольова» (Київ), що входить до складу держконцерну «Укроборонпром».

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«Ці дрони оснащені сучасними відео та тепловізійними камерами, що дозволяють відслідковувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів. Spectator-M є новою версією БПАК-МП-1 Spectator, який має кращі експлуатаційні характеристики, має велику вантажопідйомність і дальність польоту», - сказано в повідомленні прес-служби держконцерну.

На даному етапі комплекси Spectator-M використовуються як на морській ділянці відповідальності прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, так і на сухопутній ділянці адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом. У безпілотника оптимальне співвідношення ваги корисного навантаження на одиницю маси і високі аеродинамічні характеристики, що дозволяє ефективно розміщувати на ньому розвідувальне обладнання, повідомили в «Укроборонпромі».

«Завдяки своїм розмірам Spectator легко транспортувати навіть у рюкзаку, мінімальний час для підготовки до запуску в розібраному стані становить до двох хвилин. Це дозволяє оперативно застосовувати цей безпілотник в умовах реальних бойових дій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Київському політехнічному інституті створять Головне агентство передових досліджень і розробок (GARDA), яке впроваджуватиме технології в оборонній промисловості.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.