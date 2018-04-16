Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (фото, відео)

Вертоліт МСБ-2 - "Надія" - це модернізована версія Мі-2.

У Запоріжжі сьогодні, 16 квітня, вперше піднявся в небо новий український вертоліт від компанії «Мотор Січ».

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Про це пише 061.ua.

Вертоліт МСБ-2 - "Надія" - це модернізована версія Мі-2. Він на 70% складається з композиту, з салону прибраний витратний бак. Вертоліт буде проходити випробування протягом року, сказано в повідомленні.

АТ "Мотор Січ" має намір пройти сертифікацію нового цивільного вертольота МСБ-2 "Надія" до кінця цього року.

Нагадаємо, вертоліт вперше презентували 19 серпня минулого року під час Чемпіонату України з вертолітного спорту.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним із найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.