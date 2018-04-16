Великі та середні підприємства України за рік збільшили прибуток в 1,6 рази

Результат прибуткових підприємств зріс на 36,2%.

Великі та середні підприємства України в 2017 році отримали 153,218 мільярда гривень прибутку до оподаткування, що в 1,6 рази вище показника за 2016 рік на рівні 94,039 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, результат прибуткових підприємств зріс на 36,2% - до 457,324 мільярда гривень, результат збиткових - на 25,8%, до мінус 304,106 мільярда гривень.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками 2017 року зросла до 25,8% до 24,2% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Великі та середні підприємства України в 2016 році отримали 94,039 мільярда гривень прибутку до оподаткування проти збитку за 2015 рік.