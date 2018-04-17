Вкрасти чуже: Росія хоче озброїтися ідеями Маска

Російському віце-прем'єру "дуже соромно", але він все одно хоче вкрасти у Маска деякі його технічні розробки.

Росія планує "взяти на озброєння" деякі технічні розробки канадсько-американського винахідника Ілона Маска в ракетно-космічній галузі.

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Про це повідомляють Ведомости з посиланням на заяву російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна.

"В цілому я вважаю, що до нього [Маску] треба ставитися дуже серйозно, його треба сприймати дуже серйозно. Деякі його технічні рішення я, наприклад, уважно аналізував з нашими фахівцями і можу сказати, що нам соромно, але ми дещо будемо використовувати", – сказав Рогозін.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії впав космічний корабель "Союз", оскільки при програмуванні в "Роскосмосі" переплутали космодроми, і ввели неправильні дані.

Крім того, в російському керівництві висунули версію, що в невдалому запуску "Союзу-2.1 б" з космодрому "Східний" винен благовіщенський єпископ Лукіан, який освячував ракету-носій перед стартом.