Євросоюз поскаржився у СОТ на мита США на сталь та алюміній

В ЄС заявили, що для них неприйнятне обґрунтування тарифів, зроблене США, які при запровадженні мита ніби то керувалися національною безпекою.

Євросоюз слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.

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Про це повідомляє Reuters.

В ЄС заявили, що для них неприйнятне обґрунтування тарифів, зроблене США, які при запровадженні мита ніби то керувалися національною безпекою.

"Незважаючи на те, що Сполучені Штати характеризують ці заходи як заходи безпеки, вони по суті є захисними заходами", йдеться в заяві ЄС.

Захисні тарифи можуть бути встановлені на імпорт певного продукту, якщо в власній промисловості існують ризики серйозної шкоди від різкого зростання імпорту. Критики політики Дональда Трампа стверджують, що у США такої загрози не існує.

ЄС заявив, що хоче якомога швидше провести консультації зі Сполученими Штатами.

Президент США Дональд Трамп оголосив про тарифи минулого місяця, викликавши глобальний протест, оскільки тарифи вважалися невиправданими та популістськими.

Країни можуть вимагати звільнення від багатьох правил міжнародної торгівлі, якщо зможуть довести, що встановлюють тарифи для захисту своєї національної безпеки. Однак ця можливість не застосовується при запровадженні захисних тарифів.