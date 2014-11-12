Мін'юст відстоює інтереси Фірташа, а не держави - експерт

Так, член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Олександр Щербань прокоментував інформацію про те, що головне управління юстиції у Сумській області не виявило ознак доведення «Сумихімпром» до банкрутства внаслідок перевірки, проведеної на вимогу Фонду державного майна України.

«Органи прокуратури виявили факти продажу продукції «Сумихімпром» за ціною нижче собівартості посадовими особами підприємства, основними з яких на момент здійснення цих угод були керуючий санацією підприємства В. Лазакович та розпорядник майна Р. Марченко.

Розслідуються кримінальні справи, предметом яких є такі операції на суму, що перевищує 135 млн. грн., причому одним із бенефіціарів операцій, які завдали величезної шкоди «Сумихімпрому», є підконтрольна Д. Фірташу компанія «Синтез-Ресурс», яка входить у комітет кредиторів сумського виробника хімічної і титанової продукції.

Такі самі операції, лише у ще більших масштабах відбувалися і перед порушенням справи про банкрутство. З підприємства просто викачували гроші. Практично половина всієї заборгованості «Сумихімпрому» сконцентрована структурами Фірташа і Льовочкіна, які у повному складі увійшли в комітет кредиторів і управляють підприємством.

Незрозуміло, які ще потрібні факти органам юстиції для того, щоб визнати очевидне - «Сумихімпром» навмисно доведений до банкрутства особами, підконтрольними Д. Фірташу. Для тих, хто відстоює інтереси держави, ситуація більш ніж зрозуміла. З жалем змушений констатувати - діяльність органів Міністерства юстиції у Сумській області суперечить і шкодить інтересам держави», - зазначив А. Щербань.