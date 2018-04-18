Санкції США можуть зашкодити бюджету переозброєння Росії – FT

До санкційного переліку США було включено "Рособоронекспорт" – російську державну компанію, яка є монополістом з міжнародних продажів російської зброї.

Після того, як американські санкції призвели до мільярдних втрат на російському фондовому ринку, такої ж долі намагаються уникнути експортери зброї з Росії.

Як повідомляє Голос Америки з посиланням на Financial Times, обсяг експорту зброї з Росії складає 14 мільярдів доларів.

До санкційного переліку США було включено "Рособоронекспорт" – російську державну компанію, яка є монополістом з міжнародних продажів російської зброї.

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Нові заходи забороняють американським особам провадити бізнес з "Рособоронекспортом" і відкривають двері для санкцій проти клієнтів компанії. Санкції було введено після років зусиль США з обмеження закупівлі російської зброї іншими країнами, наголошує видання.

Росія є другим за величиною світовим експортером зброї після США і зараз країна знаходиться на завершальній стадії переговорів з продажу установок протиповітряної оборони S-400. "Це збільшує тиск" на Росію сказав Адам Сміт, колишній радник управління санкцій міністерства фінансів США. Ростек, державний російський конгломерат, який контролює "Рособоронекспорт" сказав в п’ятницю, що санкції є "нечесною конкуренцією", спрямованою на зменшення долі ринку Росії. Керівник "Ростек" та ряд високопосадовців компанії вже в чорному переліку.

Зменшення надходжень оборонної галузі, ймовірно, зашкодить бюджету переозброєння Росії. "Це економія від масштабу. Якщо побудувати 10 S-400 для російської армії, це коштуватиме Х. Якщо побудувати 20 – це буде на 20 відсотків менше", - сказав Руслан Пухов з московського Центру аналізу стратегій та технологій.

Все ж, багато країн продовжують купувати російську зброю, вказуючи, що обсяг угоди був недостатнім для санкцій. Туреччина, член НАТО, погодилась прискорити закупівлю S-400, коли президент Росії Путін відвідав Анкару. "Угоду на S-400 проведено і це питання закрите", - сказав лідер Туреччини Ердоган.

Санкції вплинули на концерн "Калашніков". Компанія продавала 90% своєї зброї цивільним, багато з них в США, допоки санкції 2014 року не змусили концерн змінити бізнес модель і звернутись до військових клієнтів. "Калашніков" витратив більше 200 мільйонів доларів на модернізацію свого основного заводу в Іжевську.