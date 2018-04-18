Укроборонпром показав поставлені з Польщі БМП (фото, відео)

У отриманих БМП-1АК мінімальний пробіг і настріл гармат.

Збройні Сили України провели навчальні стрільби екіпажів БМП-1АК, поставлених у рамках військово-технічного співробітництва України та Польщі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив концерн «Укроборонпром».

Журналістам, які прибули подивитися на техніку та її можливості, дозволили особисто проїхатися всередині бойових машин.

За словами військових, отриманих БМП-1АК мінімальний пробіг і настріл гармат.

«А в самій бригаді тільки за останній місяць вони проїхали понад півтисячі кілометрів і провели близько двох десятків вогневих вправ. Але навіть незважаючи на таку активну експлуатацію за цей час не було жодних нарікань чи технічних несправностей», — йдеться в повідомленні.

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