Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час випробувань - Reuters

Офіційно деякі учасники проекту підтвердили, що аварія була, але сказали, що не все так страшно.

Нова спроба випустити першу потужну російську газову турбіну, яка повинна була замінити імпортні аналоги великих постачальників, провалилася.

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Про це сказали Reuters два джерела в енергетичній галузі, знайомі з підсумками випробувань.

Дослідний зразок - модернізована газотурбінна установка 110М - розвалилася під час випробувань та відновленню не підлягає, сказали обидва джерела.

Офіційно деякі учасники проекту підтвердили, що аварія була, але сказали, що не все так страшно, сподіваючись продовжити роботу над ним.

Випробування проходили на заводі Сатурн, що входить в держкорпорацію Ростех, в Рибінську.

За словами одного з джерел, вони пройшли в грудні, під час випробувань "турбіна розвалилася". "Її намагалися відновити до березня, але не вийшло", - сказав він.

Друге джерело також сказало, що турбіна розвалилася під час випробувань і не підлягає відновленню.

“Вона розвалилася на випробуваннях. Немає турбіни, все", - сказав він.

Третє джерело, близьке до проекту, сказало, що зараз турбіну намагаються відновити, розраховуючи зробити це до лютого наступного року.

"Але ситуація дуже неприємна", - сказав він.

Влада РФ включила доопрацювання російської турбіни 110 в програму імпортозаміщення, розраховуючи закрити локальний попит вітчизняним обладнанням.

Проектом займається спільне підприємство держенергохолдингу Інтеррао, корпорації Роснано і Сатурна, які ще створили в 2012 році спеціальний інженерний центр для модернізації двигуна і створення ВМД-110М.

Програма спочатку була розрахована на два з половиною роки, а загальні інвестиції оцінювалися в 2,5 мільярда рублів, повідомляв Сатурн у своєму прес-релізі в 2012 році.

Прес-служба Об'єднаної двигунобудівної корпорації, що входить в Ростех і володіє Сатурном, сам інженерний центр і Роснано підтвердили факт аварії.

“Під час тривалих випробувань... один із механізмів, дійсно, вийшов з ладу. В результаті випробування довелося зупинити до усунення проблем. Безумовно, це позначиться на термінах завершення робіт, але не є для проекту фатальним", - йдеться в повідомленні ОДК.

У коментарі сказано, що аварія сталася в грудні 2017 року, несправність може бути усунена, роботи вже ведуться. Але терміни відновлення там і не назвали.

“Всі учасники проекту налаштовані твердо, роботи будуть продовжені. З урахуванням того, що проекту потрібні додаткові компетенції та інвестиції, ми обговорюємо можливість залучення в нього ще одного учасника – компанії "Силові машини", - повідомила ОДК.

Представник дослідницького центру повідомив, що в результаті аварії "турбіна дійсно була пошкоджена", не відповівши на питання про можливість відновлення і терміни, які на це потрібні.

Представник Роснано повідомив, що зсунення термінів через аварію неминуче, але корпорація очікує реалізації проекту.

У Росії не налагоджено серійне виробництво газових турбін середньої і великої потужності. Перша спроба створити такий продукт була в 1990-х і початку 2000-х на базі заводу Сатурн, з якого вийшло кілька турбін, але вони вимагають доопрацювання і серійний запуск не почався.

Єдиний виробник таких турбін - компанія Сіменс технології газових турбін, де у німецького концерну Siemens 65 відсотків, ще 35 відсотків у компанії Силові машини мільярдера Олексія Мордашова. Її завод у Санкт-Петербурзі, розрахований на локалізацію виробництва турбін Siemens потужністю від 60 до 307 мегават, був відкритий у червні 2015 року.

Відсутність аналогів російського походження стала однією з причин турбінного скандалу - минулого року РФ встановила на станції, що будуються в анексованому Криму, придбані у Siemens турбіни в обхід європейських санкцій, що призвело до судових спорів та розширення санкцій ЄС і США проти російських компаній і чиновників.