Tesla хоче втричі збільшити випуск бюджетних електрокарів Model 3

Зараз Tesla виробляє 2 тисячі автомобілів Model 3 на тиждень.

Ілон Маск пояснив призупинення виробництва Tesla Model 3 на декількох заводах підготовкою до збільшення виробництва до 6 тисяч одиниць на тиждень до кінця червня.

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Про це повідомляє видання Electrek з посиланням на лист Маска співробітникам компанії, передає Прайм.

Зараз Tesla виробляє 2 тисячі автомобілів Model 3 на тиждень.

Маск написав у листі, що на двох заводах компанії на 3-5 днів буде зупинено виробництво для комплексного оновлення обладнання.

"Це повинно призвести до виробництва 3-4 тисяч автомобілів Tesla Model 3 в тиждень в наступному місяці. Ще одна серія оновлень в кінці травня повинна дозволити збільшити виробничу потужність до 6 тисяч автомобілів Model 3 на тиждень до кінця червня", - вважає Маск.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Tesla призупинить виробництво машин Model 3 для запланованого усунення неполадок. Минулого тижня гендиректор компанії Ілон Маск заявив, що виробництво електромобілів Tesla моделі Model 3 може збільшитися в три або чотири рази вже в наступному кварталі.

Tesla Model 3 - електричний п'ятимісний седан, модель була представлена 31 березня 2016 року. Tesla Model 3 розробляється на новій платформі, яка відрізняється від тих, що використовуються в Tesla Model S і Tesla Model X. Tesla Model 3 стала першою моделлю компанії, орієнтованою на масовий ринок.