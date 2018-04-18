Портові збори використовуються не за призначенням - промисловці

Портові збори в Україні на сьогоднішній день вкрай завищені, вони в рази перевищують збори в закордонних портах.

Українські промисловці вважають, що зараз цільові портові збори в країні використовуються абсолютно не за призначенням.

Зокрема, вони йдуть на кроссубсидування інших державних проектів, а залишок коштів "викачує" у вигляді дивідендів загальнодержавний бюджет, зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в блозі для Delo.ua, пише Обозреватель.

"Наприклад, прийнято наказ Міністерства інфраструктури, згідно з яким частина коштів спрямовується на фінансування днопоглиблювальних робіт на Дніпрі — це до 1,3 млрд грн, що суперечить закону і здоровому глузду. До речі, такого немає ні в одній країні світу. Ми розглядаємо це як квазіподаток — коли кошти акумулюються від одного джерела (морські порти в нашому випадку), і частина цих коштів йде на фінансування абсолютно інших проектів, які мають фінансуватися з Державного бюджету", — обурився він.

Каленков переконаний, що всі платежі, які надходять до Адміністрації морських портів України від портових зборів, повинні бути цільовими і використовуватися виключно на днопоглиблювальні роботи в морських портах, а також на розвиток портової інфраструктури. На його думку, тільки в таких умовах виробники зможуть продавати, перевозити через порти, і в підсумку давати більший ефект для Держбюджету.

На думку Каленкова, портові збори в Україні на сьогоднішній день вкрай завищені, вони в рази перевищують збори в інших закордонних портах. Це має свої наслідки для економіки України: необгрунтовано високі витрати бізнесу при експортно-імпортних операціях в портах, що обмежує розширення експорту і розвиток вантажної бази; неконкурентоспроможність портів України; скорочення валютних надходжень і відрахувань у бюджет; з урахуванням зростаючої частки морського імпорту в структурі вугілля, що закуповується енергетиками, високі портові збори — фактор зростання вартості електроенергії для всіх галузей економіки.

Він також вважає, що таке зниження необхідне виробникам всіх галузей і допоможе згенерувати для економіки України додаткових $825 млн доходу або майже 1-процентний пункт додаткового зростання ВВП України.