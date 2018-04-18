Гройсман доручив перевірити митниці на порушення при імпорті російських добрив

Пізніше Гройсман на прохання депутата, присутнього на засіданні погодився розширити перевірку на всі митниці, що межують з РФ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі перевірити інформацію про обході Сумською митницею антидемпінгових заходів щодо імпорту мінеральних добрив з Російської Федерації.

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Про це прем'єр повідомив у ході засідання уряду.

"Ми запровадили ефективні антидемпінгові заходи, якщо хто-то ці заходи обходить - то це порушення закону... Урядове доручення ГФС - комплексна перевірка Сумській митниці з публікацією конкретних результатів", - сказав прем'єр.

Пізніше Гройсман на прохання депутата, присутнього на засіданні, погодився розширити перевірку на всі митниці, що межують з РФ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив тимчасово обмежити ввезення мінеральних добрив з Росії і до наступного засідання уряду підготувати рішення про розширення антидемпінгових заходів коди продукції, які зараз можуть використовуватися для нелегального ввезення російських добрив.

В кінці лютого в уряді України повідомили про намір мінімізувати нелегальний імпорт в країну російських мінеральних добрив, щодо яких в минулому році були введені антидемпінгові мита, шляхом розширення переліків кодів продукції, до якої застосовуються обмежувальні заходи.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в травні минулого року прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита на імпорт в Україну деяких азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції. Дію затверджених антидемпінгових заходів закінчується 18 квітня цього року.

У травні 2009 року Україна ввела терміном на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ в розмірі 11,91%, за винятком компаній "Дорогобуж" і "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78% відповідно. У 2014 році Україна в рамках проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту аміачної селітри з Росії ухвалила рішення про підвищення мита для російських постачальників до 36,03%, продовживши строк дії спецмит ще на 5 років.