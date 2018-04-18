У мережі з'явилися кадри влучання ракети "Вільха" в ціль (відео)

До цього в Інтернеті публікувалися лише ролики запуску боєприпасів, а також фото наслідків їх влучання.

Конструкторське бюро Луч вперше показало кадри влучання в ціль ракети комплексу "Вільха" українського виробництва.

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Відео опубліковано на сторінці КБ в Facebook.

Кадри підльоту боєприпасу до земної поверхні під прямим кутом, його влучання та подальший вибух можна побачити, починаючи з 31-ї секунди запису.

До цього в Мережі публікувалися лише ролики запуску ракети, а також фото наслідків її попадання.

Раніше в квітні 2018 року в Одеській області пройшли державні випробування ракетного комплексу "Вільха", в якому використовується боєприпас з коригованої траєкторією польоту.

У лютому 2018-го секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що нові боєприпаси до "Вільхи" запустять у серійне виробництво після того, як на держвипробуваннях буде підтверджено їх ефективність.