В Україні успішно випробували ракетний комплекс «Скіф» (фото, відео)

Унікальна розробка має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню.

Держпідприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно випробувало нову модифікацію протитанкового керованого ракетного комплексу «Скіф» (експортна версія комплексу «Стугна-П»).

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Як повідомляє прес-служба підприємства, конструкція удосконаленого протитанкового керованого ракетного комплексу «Скіф» зазнала низки змін відповідно до вимог потенційного замовника.

«Всі модифікації були спрямовані на адаптацію пускової установки для використання її в умовах м'яких грунтів і піску. Сама ракета не змінилася, оскільки з самого початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних і погодних умовах, без винятків», - йдеться в повідомленні конструкторського бюро.

Унікальна розробка має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, в тому числі з динамічним захистом, зазначили в КБ «Луч».

«Крім того, ракетний комплекс також здатний вражати малорозмірні цілі типу довготривалих вогневих точок, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти і вертольоти, що робить його універсальним вогневим засобом стримування на полі бою», - сказано в повідомленні.

Присутній на випробуваннях командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко високо оцінив модернізацію ПТРК.

«Обладнання штатного ПТРК потужним тепловізором дає змогу гарантовано вражати бронетехніку ворога в умовах складної видимості і вночі. Ця розробка вкотре підтверджує, що наша країна має надзвичайно високий науковий потенціал, який дає змогу створювати зразки озброєння і військової техніки на рівні провідних країн світу», - цитує Попка прес-служба конструкторського бюро.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Одеській області почалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха».

Довідка УНІАН. Державне конструкторське бюро "Луч" спеціалізується на виробництві високоточного озброєння і боєприпасів, зокрема, підприємство виробляє протитанкові комплекси "Стугна", "Корсар», а також протитанкові керовані ракети Falarick і "Комбат".