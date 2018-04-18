В Україні успішно випробували ракетний комплекс «Скіф» (фото, відео)

15:37, 18 квітня 2018
Промисловість
1738

Держпідприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно випробувало нову модифікацію протитанкового керованого ракетного комплексу «Скіф» (експортна версія комплексу «Стугна-П»).

Читайте такожУ мережі з'явилися кадри влучання ракети "Вільха" в ціль (відео)

Як повідомляє прес-служба підприємства, конструкція удосконаленого протитанкового керованого ракетного комплексу «Скіф» зазнала низки змін відповідно до вимог потенційного замовника.

«Всі модифікації були спрямовані на адаптацію пускової установки для використання її в умовах м'яких грунтів і піску. Сама ракета не змінилася, оскільки з самого початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних і погодних умовах, без винятків», - йдеться в повідомленні конструкторського бюро.

Унікальна розробка має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, в тому числі з динамічним захистом, зазначили в КБ «Луч».

«Крім того, ракетний комплекс також здатний вражати малорозмірні цілі типу довготривалих вогневих точок, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти і вертольоти, що робить його універсальним вогневим засобом стримування на полі бою», - сказано в повідомленні.

Присутній на випробуваннях командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко високо оцінив модернізацію ПТРК.

«Обладнання штатного ПТРК потужним тепловізором дає змогу гарантовано вражати бронетехніку ворога в умовах складної видимості і вночі. Ця розробка вкотре підтверджує, що наша країна має надзвичайно високий науковий потенціал, який дає змогу створювати зразки озброєння і військової техніки на рівні провідних країн світу», - цитує Попка прес-служба конструкторського бюро.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Одеській області почалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха».

Довідка УНІАН. Державне конструкторське бюро "Луч" спеціалізується на виробництві високоточного озброєння і боєприпасів, зокрема, підприємство виробляє протитанкові комплекси "Стугна", "Корсар», а також протитанкові керовані ракети Falarick і "Комбат".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ПТРК «Скіф»#новий ракетний комплекс