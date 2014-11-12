Митний союз скасував мита на нержавіючі сталеві труби з України

Як зазначається, це рішення дозволяє українським виробникам експортувати нержавіючі труби в Росію, Білорусь і Казахстан без квотних обмежень.

До початку листопада спеціальне захисне мито щодо імпорту сталевих труб у країни Митного союзу з України становила 9,9% від митної вартості, а у 2012 році було введено квотування поставок цієї продукції.

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Довідка УНІАН. Митні обмеження на імпорт сталевих труб з України були введені Російською Федерацією ще у 2010 році. 1 жовтня 2011 року дію спеціальної мита на сталеві труби було поширено на всю територію Митного союзу, а з 23 вересня 2012 року мито замінив режим квотування.