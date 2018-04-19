В Україні з'явилося ще два індустріальних парки

У нашій країні в цілому зареєстровано 37 індустріальних парків.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зареєструвало індустріальний парк "Біла Церква" у Київській області та "Олександрія" у Кіровоградській області.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, площа земельної ділянки ІП "Біла Церква", яка перебуває у приватній власності ініціатора створення, становить 24,1419 га, заявлений термін функціонування - 50 років, за попередніми розрахунками на території індустріального парку може бути створено до 3000 нових робочих місць.

Площа парку "Олександрія" становить 24,4803 га - сукупність земельних ділянок, які перебувають у власності ініціатора, заявлений термін функціонування - 49 років, на території індустріального парку може бути створено до 1330 нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав парламент прийняти законодавство для стимулювання розвитку індустріальних і технопарків.

За даними Мінекономрозвитку, в Україні загалом зареєстровано 37 індустріальних парків.