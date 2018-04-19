Євросоюз може піти на угоду з Трампом і знизити мита на авто зі США

ЄС планує знизити мито на автомобілі зі США, щоб уникнути мит на метали.

Євросоюз планує запропонувати президенту США Дональду Трамп торгову угоду про зниження мит на автомобілі зі США, щоб уникнути американських мит сталь і алюміній.

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Про це повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на представників ЄС, передає Прайм.

США в кінці березня ввела мита на імпорт сталі (25%) та алюмінію (10%), які, за словами Трампа, будуть діяти протягом тривалого часу. Але для Євросоюзу і ряду інших країн Білий дім зупинив дію цих мит до 1 травня. Раніше відзначалося, що до 1 травня ЄС і США будуть обговорювати альтернативні заходи, що гарантують національну безпеку США, після чого Трамп може продовжити відмову від мита, залежно від результатів дискусії.

За даними видання, пропонована ЄС угода задовольнить основну вимогу Трампа про зниження мит на автомобілі, запчастини та промислове обладнання американського виробництва під час входження на європейський ринок.

В обмін Євросоюз попросить доступу європейських компаній до держзамовлень США - це питання є багаторічною перешкодою в переговорах між США та ЄС про укладення Трансатлантичної угоди про партнерство в галузі торгівлі та інвестицій (ТТІП), повідомляє видання.

Крім того, в остаточній угоді може буде обумовлено, що ЄС допоможе США у протидії Китаю в СОТ.

Видання відзначає, що ця ініціатива була запропонована дуже залежною від експорту Німеччиною, яка більше за всіх може втратити від екскалації торговельної війни зі США.

З липня 2013 року Євросоюз веде переговори щодо ТТІП. Мова йде про створення найбільшої в світі зони безмитної торгівлі зі споживчим ринком близько 820 мільйонів осіб. Крім США та країн Євросоюзу, в проект будуть включені Канада, Мексика, Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія, а також країни-кандидати в члени ЄС.