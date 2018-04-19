Металурги закликають Кабмін визнати спецрозслідування щодо сірчаної кислоти необґрунтованим

Різке зменшення вітчизняної пропозиції змусило українських металургів збільшити закупівлі сірчаної кислоти у зарубіжних виробників.

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» та Федерація металургів України закликають Кабінет міністрів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі країни припинити спеціальне розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти як необґрунтоване.

Так, президент «Укрметаллургпрома» Олександр Каленков в ході круглого столу «Ринок сірчаної кислоти в Україні: стан і шляхи розвитку» заявив, що можливі обмеження імпорту сірчаної кислоти створять надзвичайну ситуацію із забезпеченням цією сировиною українського ГМК. Він нагадав, що в 2014 році її поставки на внутрішній ринок після анексії Криму та окупації Донбасу зменшилися в три рази, а ціни зросли практично вдвічі.

За його словами, різке зменшення пропозиції змусило українських металургів збільшити закупівлі сірчаної кислоти у зарубіжних виробників.

«Імпорт вирішує одразу три проблеми. Перша – це об'єктивна нестача внутрішнього ресурсу, друга – це проблема з якістю, так як вітчизняна продукція містить в 3-4 рази більше шкідливих домішок, і третя – це логістика. Ми рахуємо буквально штуками кількість цистерн, які можуть перевозити продукцію – їх в Україні всього 142. І ці цистерни можуть перевезти за рік 40 тис. т всій кислоти при потребі в 110 тис. т», - зазначив О. Каленков.

Глава «Укрметалургпрому» вважає, що пропозиція щодо закриття українського ринку сірчаної кислоти є надуманою і, більше того, не вирішує проблему дефіциту цієї продукції. «Закрити ринок означає повернутися в катастрофічну ситуацію 2014 року тільки без можливості її вирішення», – підкреслив він, додавши, що потрібно прийняти обґрунтоване рішення щодо припинення спецрозслідування, а не створювати нову надзвичайну ситуацію із забезпеченням підприємств ГМК сірчаною кислотою.

Голова Федерації металургів України Сергій Біленький також назвав це розслідування необґрунтованим.

«Українські виробники не в змозі забезпечити потреби внутрішнього ринку тими обсягами, які вони сьогодні пропонують і які, в разі збільшення їх власного виробництва, будуть тільки зменшуватися. Значить, товарної продукції будуть ще менше», - зазначив він.

За словами С. Біленького, в разі закриття ринку сірчаної кислоти проблеми, з якими зіткнуться коксохіміки і металургії, приведуть до катастрофічних екологічних наслідки і збитків підприємств ГМК.

«Потрібно звернутися в Кабінет міністрів, щоб у МЕРТ на даному етапі розслідування дійшли висновку, що розслідування не має жодних підстав», - констатував голова Федерації металургів.

Як відомо, у серпні 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі заявила про намір провести спеціальне розслідування щодо імпортерів сірчаної кислоти за відповідним запитом «Сумихімпрому» і Східного ГЗК. Метою цих дій є оподаткування іноземних постачальників спеціальним митом на ввезення їхньої продукції в Україну.