Введення мита на сірчану кислоту загрожує обвалити обсяги виробництва металу – учасники ринку

Введення спеціальних мит на імпорт сірчаної кислоти загрожує скороченням виробництва і втратами валютної виручки, кажуть промисловці

Дефіцит сірчаної кислоти призведе до згортання потужностей виробників коксу. Це своєю чергою може спричинити зниження обсягів виробництва металу і скорочення робочих місць.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив директор державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк.

"Ми розуміємо, що чим менше коксу – тим менше металу, менше робочих місць, менше податків. Тобто це буде ланцюгова реакція. Тому вплив, скажімо, обмежувальних заходів у цілому на економічний стан сектора буде, очевидно, негативним", – переконаний Власюк.

Зауважимо, що раніше кілька українських виробників сірчаної кислоти ініціювали розслідування, результатом якого може бути введення спеціальних мит на імпорт сірчаної кислоти. Експерти вважають, що такий крок призведе до створення монополії на ринку і підвищить вартість цього виду сировини для українських промисловців.

"Для галузі (металургії – ред.) це загрожує істотним скороченням виробництва і втратами валютної виручки – до мільярда доларів, кажуть у профільному об'єднанні. Українська ж сировина не задовольняє металургів ні якістю, ні обсягами, ні логістикою", – повідомляє "5 канал".

Із заявою не допустити введення обмежень аналітики, експерти і промисловці планують звернутися до уряду.