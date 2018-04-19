"Русал" після втрати ринку США звернувся до Китаю - ЗМІ

Російський "Русал", який потріпив під санкції, хоче компенсувати втрату американського ринку продажем алюмінію до Китаю.

Представники російського "Русала", що потрапив під санкції США, цього тижня зустрілися з китайськими компаніями і трейдерами для обговорення можливості покупки у них глинозему та продажу алюмінію до Китаю.

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Про це повідомляє Bloomberg з джерела, знайомі з переговорами.

"Русал" шукає альтернативні джерела постачань глинозему, який є сировиною для виробництва алюмінію, оскільки санкції США перешкоджають його нормальним поставкам. Крім того, за словами джерел, російська компанія цікавиться можливістю збільшення продажу металу у вигляді зливків в Китаї, оскільки "Русал" через санкції втрачає доступ до своїм традиційних клієнтів.

На початку квітня США ввели нові санкції проти РФ. До санкційного списку потрапила низка великих російських олігархів та підконтрольні їм компанії, зокрема, Олег Дерипаска і контрольовані ним En+ Group, "Група ГАЗ", "Базовий елемент" і "Русал".

Зазначається, що в Китаї йдуть обговорення потенційних варіантів, але поки немає жодних угод. Їх може в підсумку і не бути - китайська сторона проявляє обережність через ризик порушення санкцій.

На думку аналітиків Morgan Stanley, "Русал" буде намагатися розвивати продажі на альтернативних ринках по всьому Близькому Сходу, Туреччині і Китаї, щоб компенсувати втрачений експорт на західні ринки. Китай є найбільшим у світі виробником алюмінію і експортує надлишки вироблених продуктів з алюмінію.

Вартість алюмінію в четвер оновила максимум з 2011 року в 2642 долара за тонну. Goldman Sachs прогнозує, що ціни можуть зрости до 3 тисяч доларів за тонну в найближчій перспективі на побоюваннях дефіциту металу. Акції "Русала" на біржі Гонконгу в четвер дорожчають на 11,27%, при цьому раніше в ході торгів темпи зростання досягали максимальних з листопада 2016 року на 15,5%.