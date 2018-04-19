Ціна алюмінію на тлі санкцій США проти російського «Русала» оновила максимум майже за 7 років

США 6 квітня ввели нові санкції проти РФ, в санкційний список потрапив ряд великих російських бізнесменів і їх компанії, зокрема, Олег Дерипаска.

Алюміній продовжує дорожчати на тлі введених санкцій США проти російської алюмінієвої компанії "Русал", оновивши максимум з червня 2011 року, ціна нікелю зросла до рекордної позначки більш ніж за три роки, випливає з даних торгів.

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Сьогодні вранці вартість ф'ючерсів на алюміній в Лондоні зростала на 3,22%, до 2621,25 долара, при цьому під час торгів четверга ціна досягала 2663,5 доларів - максимуму з червня 2011 року.

Ціна ф'ючерсів на нікель зростала на 7,85%, до 16,492 тисячі доларів, в ході торгів вартість сягала 16,678 тисячі доларів - максимуму з грудня 2014 року. Ціна травневих ф'ючерсів на мідь на біржі Comex зросла на 0,41%, до 3,175 долара за фунт (близько 0,45 кілограма), повідомляє Прайм.

За підсумками торгів середи вартість тонни міді на Лондонській біржі металів (LME) з поставкою через три місяці зросла на 2,11% - до 7022 доларів за тонну, алюмінію - на 5,49%, до 2537 доларів, цинку - на 3,52%, до 3265 доларів за тонну.

Нагадаємо, США 6 квітня ввели нові санкції проти РФ, в санкційний список потрапив ряд великих російських бізнесменів і їх компанії, зокрема, Олег Дерипаска і підконтрольні йому En+ Group, група "ГАЗ", "Базовий елемент" і "Русал".

При тому, що США не вводили санкції проти виробників нікелю, ринки, як і раніше, стурбовані, що "Норнікель", який пов'язаний з включеними в санкційний список "Русалом" і Олегом Дерипаскою, також може зіткнутися з санкціями.