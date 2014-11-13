Розпорядник майна «Сумихімпром» повинен бути відсторонений від посади - робоча група

«Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України неодноразово зверталася до Мін'юсту з вимогою провести аналіз причин доведення до банкрутства «Сумихімпром». А також із вимогою взяти під контроль проведення перевірки законності дій розпорядника майна підприємства Р. Марченка.

Кілька місяців тому з аналогічною вимогою до Мін'юсту звертався і Фонд держмайна України. Встановлення органами прокуратури фактів продажу продукції «Сумихімпром» на користь компанії Фірташа «Синтез Ресурс» за ціною, яка нижче собівартості, на суму більше ніж 135 млн. грн., красномовно свідчить про те, що розпорядник майна підприємства Р. Марченко не виконує покладені на нього функції.

Однак, органи Мін'юсту відверто саботують і звернення ФДМ, і звернення Громадської робочої групи - від моменту звернень минуло кілька місяців, а Мін'юст навіть не вважає за потрібне визначити дату початку проведення перевірки законності дій Р. Марченка.

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Складається враження, що Мін'юст покриває протиправні дії розпорядника майна «Сумихімпром». Перевірка Мін'юстом причин банкрутства «Сумихімпром», що тривала кілька місяців, нез'ясовним чином не помітила ознак доведення «Сумихімпром» до банкрутства, хоча Громадська робоча група повідомляла про конкретні факти викачування грошових коштів підприємства структурами, підконтрольними Д. Фірташу і С. Льовочкіну.

Причому, за інформацією прокуратури, саме Р. Марченко та керуючий санацією В. Лазакович всіляко затягували проведення перевірки не надаючи вчасно необхідні документи», - вважає голова Громадської організації «Контроль народного майна», член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Олександр Щербань.

Особливе занепокоєння експертів викликає той факт, що розпорядник майна «Сумихімпром» Р. Марченко, використовуючи забезпечену Мін'юстом безкарність і вседозволеність, всіляко перешкоджає встановленню справжніх причин доведення титаново-хімічного гіганта до банкрутства.

На думку колишнього міністра промисловості України (у 1995-1997 роках) Валерія Мазура необхідне оперативне усунення від посад керуючого санацією «Сумихімпром» В. Лазаковича та розпорядника майна «Сумихімпром» Р. Марченко, оскільки їхні дії спрямовані на ліквідацію підприємства.

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«Нинішніх керуючого санацією та розпорядника майном «Сумихімпром» необхідно негайно відсторонити від виконання названих посадових обов'язків. Особи, що займають поки ще ці посади, ведуть роботу не в інтересах держави, а в інтересах «Групи DF».

Причому їхня діяльність у багатьох випадках перебуває за межею законності і підлягає розслідування правоохоронними органами. Оцінку діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Р. Марченка може дати Мін'юст. Однак, з незрозумілих причин Мін'юст уже кілька місяців не починає перевірку численних скарг на дії Р. Марченка. У тому числі, і скарг Фонду держмайна», - зауважив член-кореспондент НАНУ, член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України В. Мазур.