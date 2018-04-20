Українське підприємство в рамках імпортозаміщення освоїло виробництво паливних баків для вертольотів Мі-24

Баки зараз проходять всі необхідні випробування, розглядається питання про їхній допуск до використання у складі авіаційної техніки.

Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів (ДП УНДКТІ «Дінтем», Дніпро) спільно з Конотопським авіаремонтним заводом «Авіакон» у рамках проведення робіт з імпортозаміщення налагодили виробництво м'яких паливних баків для вертольотів Мі-24.

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«Держпідприємством «Дінтем» розроблена технологія, спеціальне технологічне оснащення і освоєно виробництво комплектів м'яких паливних баків для вертольотів Мі-24. Паливна система вертольота Мі-24 включає в себе п'ять м'яких паливних баків, під час виготовлення яких використовується розроблена інститутом гума на основі сировини провідних світових виробників та інші матеріали вітчизняного виробництва», - повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром».

Результати випробувань м'яких паливних баків із застосуванням зазначених матеріалів продемонстрували їхню відповідність нормативній та експлуатаційній документації, відзначили в «Укроборонпромі».

«Баки зараз проходять всі необхідні випробування, розглядається питання про їхній допуск до використання у складі авіаційної техніки. Ця розробка дозволить замінити штатні паливні баки, які мають більшу вагу, меншу зносостійкість і велику чутливість до пошкоджень», - сказано в повідомленні.

Використання нових паливних баків повинно поліпшити експлуатаційні характеристики бойової техніки.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів «Дінтем» і державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» входять до складу державного концерну «Укроборонпром».