Ціни на газ для промисловості знову зростуть

«Нафтогаз» з 1 травня підвищує мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 5,5% - до 9143 грн за 1 тис. куб. м. Максимальні ціни зростуть на 5,2% - до 10042 грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 травня 2018 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5,5% порівняно з квітнем - до 9142,8 грн з 8670 грн за 1 тис. кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

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Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 травня будуть підвищені на 5,2% - до 10041,6 грн з 9543,6 грн за 1 тис. кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. В усіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Усі ціни вказано з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набрав чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Раніше, на квітень порівняно з березнем 2018 року, «Нафтогаз» збільшив мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 10% - до 8670 за 1 тис. куб. м і максимальні ціни на 9,8% - до 9543,6 за 1 тис. куб. м.