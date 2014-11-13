Баффет викуповує бізнес з виробництва батарейок Duracell

Холдингова компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc стане новим власником бізнесу з виробництва батарейок Duracell, який вона отримає в обмін на частку в Procter&Gamble Co вартістю $4,7 мільярда, передає Reuters.

Нинішній власник Duracell - P&G повідомила в четвер, 13 листопада, що виділить близько $1,8 мільярда готівкою для рекапіталізації Duracell перед здійсненням операції.

Перед офіційним відкриттям фондових бірж у США акції P&G, найбільшого в світі виробника товарів для дому, дешевшали на 1 відсоток.

В серпні Procter&Gamble заявила, що може продати близько половини брендів, що показують слабке зростання, а в жовтні озвучила план продати Duracell.

Попит на батарейки Duracell, які неможливо зарядити, поступово падає по мірі бурхливого зростання ринку електронних пристроїв, більшість з яких оснащені батареями з можливістю підзарядки.

За даними на кінець червня п.р., Berkshire Hathaway належало близько 52,8 мільйона акцій P&G, або близько 1,9 відсотка від їх загальної кількості.

"Мене завжди вражав Duracell і як споживача, і як довгострокового інвестора в P&G і Gillette", - наводяться в заяві слова Баффета.

P&G повідомила, що в результаті операції проведе в поточному кварталі грошове списання в розмірі близько 28 центів на акцію. Очікується, що операція буде закрита в другій половині наступного року.

Нагадаємо, Уоррен Баффет - американський підприємець, найбільший в світі і один з найбільш відомих інвесторів, статки якого на 30 квітня 2014 року оцінювалися в 66 млрд дол. Є одним з найбагатших людей в світі і другим за розміром статку жителем США. Він відомий своїм принципом вкладатися лише в те, чим користується сам.