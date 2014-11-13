Україні варто зобов'язати авіаперевізників, які працюють в країні, купувати вітчизняні літаки - експерт

Таку думку він висловив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

«У нас є чотири національних перевізника внутрішніх. Вони отримують ліцензію від уряду на якийсь термін. Я би видавав ліцензію за умови, якщо у них хоча б половина літаків буде національного виробництва... Таку умову можна ставити не тільки перед українськими компаніями, а й перед іноземними», - сказав Козаченко.

«Потрібно ставити їм таку умову: хочете літати на українських маршрутах - у вас повинен бути хоча б один літак українського виробництва», - додав він.

Читайте такожУряд має створити надзвичайний фінансовий комітет для стабілізації гривні - експертРазом з тим, Козаченко зазначив, що на сьогоднішній в розпорядженні України є ліквідні проекти літаків, аналогів яких немає в світі, проте відсутність реальної держпідтримки не дозволяє розкрити потенціал українського авіабудування в повній мірі.

«Ми маємо на сьогоднішній день дуже серйозні і ліквідні проекти по деяких моделях літаків, яких не випускають наші конкуренти в світі. Але ми не можемо провести правильний маркетинг, не можемо зробити реалізацію, у нас немає ніякої державної підтримки експорту цієї продукції», - додав Козаченко.

На його думку, такою держпідтримкою могла б стати цільова емісія на виробництво таких літаків, як Ан-70 і Ан-154.

Довідка УНІАН. Найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення - державне підприємство «Антонов». У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Раніше ДП «Антонов» завершило випробування своєї найбільш перспективної розробки - військово-транспортного літака Ан-70.

У 2013 році підприємство скоротило чистий прибуток на 1% в порівнянні з 2012 роком - до 39 млн грн.