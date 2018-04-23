Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 1%

Порівняно з лютим промвиробництво в березні зросло на 7,6%.

Зростання промислового виробництва в Україні в березні 2018 року в річному вираженні - у порівнянні з березнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів склав 1%.

Читайте такожПромпродукція в Україні подорожчала майже на 16%

Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, зростання промвиробництва сповільнилося порівняно з показником в лютому 2018 року в аналогічному вимірі на рівні 1,9%.

Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, що зростання промвиробництва в березні в річному вимірі сповільнилася до 1,6% з 2% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем – лютим 2017 року промвиробництво в березні зросло на 7,6% без сезонної коригування, впало на 1,4% - з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в березні в річному вираженні зафіксоване в хімічній промисловості (39,4%), виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (32,3%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22,8%).

Найбільше падіння в річному вираженні - у виробництві електроустаткування (16,3%), виробництві меблів та іншої продукції (15%), виробництві гумових та пластмасових виробів (14,7%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні в лютому сповільнилося до 1,9% в річному вираженні після 3,6% зростання в аналогічному вимірі у січні.

У 2017 році в Україні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.