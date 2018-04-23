СБУ пояснила обшуки на "Мотор Січі": стратегічний завод хотіли зруйнувати за допомогою іноземців

У минулому році у рамках кримінального провадження, згідно з ухвалою суду, було накладено арешт на контрольний пакет акцій ПАТ «Мотор Січ».

Службою безпеки України розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України за фактом підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства ПАТ «Мотор Січ».

Про це повідомляє прес-центр СБУ. За наявними у СБ України даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології. Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій «Мотор Січ», який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу.

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«Співробітниками спецслужби у взаємодії з Держфінмоніторингом України встановлено, що продаж контрольного пакету акцій стратегічного об’єкта ПАТ «Мотор Січ» здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв’язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій. На даний час представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи», – йдеться в повідомленні.

Спецслужба нагадує, що у рамках вказаного кримінального провадження у 2017 році, згідно з отриманою ухвалою суду, було накладено арешт на пакет акцій ПАТ «Мотор Січ» у 56%.

«З метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні співробітники СБ України 23 квітня 2018 року провели санкціоновані обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ «Мотор Січ» та місцями проживання окремих фізичних осіб. Триває досудове слідство», – додали в СБУ.

Відомство не уточнює, про яких саме іноземців йде мова.