ОПЗ зупинив виробництво карбаміду через нестачу складів

Про це повідомив у соцмережі Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) зупинив виробництво карбаміду через нестачу складських площ.

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Про це повідомив у соцмережі Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

За його словами, виробництво зупинено 23 квітня.

"Вчора на ОПЗ зупинені агрегати з виробництва карбаміду. Причина зупинки - брак складських площ для зберігання виробленого карбаміду", - написав Щурик.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ після простою, який тривав з липня 2017 року, запустив наприкінці жовтня виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але припинив функціонування в зв'язку з поломкою насоса 1 листопада, і за станом на 20 листопада не був запущений у роботу.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював минулого року в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницькою схемою, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що холдинг оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг в розмірі 1,5 мільярда гривень. Крім того, підприємство має близько 193 мільйонів доларів заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

У 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж з початковою ціною в 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів), однак запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 мільйонів доларів для залучення більшого кола інвесторів. При цьому тодішній голова ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 мільйонів доларів.

Фонд державного майна України підготував презентацію найбільших об'єктів, які планується приватизувати в 2018 році. Серед інших, там є і "Одеський припортовий завод".

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.