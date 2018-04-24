На ММКІ запрацювала перша черга нової системи газоочистки

Після завершення налагодження і тестування систему переведуть до режиму промислової експлуатації.

На аглофабриці Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча запущений перший комплекс сучасної газоочистки.

Про це повідомляє прес-служба групи "Метінвест".

За даними прес-служби, нова система очищення агломераційних газів дозволить знизити на 90% викиди пилу і на 43% викиди оксидів сірки. Обладнання і технології для проекту поставила компанія Termokimik Corporation (Італія). Загальні інвестиції в реконструкцію аглофабрики становлять $220 мільйонів.

Разом з першою сходинкою газоочистки на агломашинах №№ 7,8,9 запущений фільтр рукавного типу. Після завершення налагодження і тестування систему переведуть до режиму промислової експлуатації.

"На першій ступені газоочистки за допомогою сучасних італійських циклонів HURRICLONE відбувається первинне відсіювання зважених часток. На другому ступені фільтруючі елементи доочищають газоповітряну суміш від пилу, і далі з допомогою додавання реагенту видаляються сполуки сірки. Уловлені з допомогою інноваційної системи очищення речовини повторно використовуються у виробництві", - розповіли в прес-службі.

В "Метінвесті" нагадали, що реконструкція аглофабрики ММК ім. Ілліча стартувала в 2015 році. Протягом трьох останніх років були капітально відремонтовано 8 з 12 агломашин. На агрегатах зони охолодження аглокорпуса №1 працюють ефективні електрофільтри французького виробництва. Рукавні фільтри запущені на трьох агломашинах, але вже до кінця 2020 року всі 12 агломашин підключать до нових систем очищення.

"Метінвест" за минулий рік забезпечив більше 10% всіх промислових інвестицій нашої країни. Компанія дає приклад усім, що потрібно інвестувати в економіку та екологічні проекти. Якщо вітчизняні інвестори не розвиватимуть нашу країну, західні не прийдуть ніколи", - сказав народний депутат України Вадим Новинський.

"У нас є чітка програма екологічної модернізації наших підприємств в Маріуполі, яку ми розробили разом з місцевою владою та громадою. До 2020-2021 році ми по більшості наших об'єктів будемо на рівні кращих світових стандартів викидів. В Україні робиться безліч частково екологічних проектів, але проектів такого масштабу як реконструкція аглофабрики комбінату імені Ілліча, спрямованих виключно на екологію, більше немає", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Повна реалізація проекту екологічної модернізації аглофабрики дозволить скоротити викиди пилу в атмосферу на 90%. При цьому аглофабрика буде працювати, забезпечувати Маріуполь робочими місцями, маріупольців – гідною заробітною платою, а міський бюджет наповнить податками", - додав мер Маріуполя Вадим Бойченко.