У Харківській області відкрився найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод компанії «Автомагістраль-Південь»

За словами представників компанії, завод має рекордну продуктивність і дозволяє виробляти дорожнє покриття найвищого класу.

Сьогодні в Харківській області відкрився найбільший в Україні асфальтобенний завод компанії «Автомагістраль-Південь». За словами глави «Укравтодору» Славоміра Новака, інвестиції в нове підприємство склали 2,5 мільйона євро.

«Автомагістраль-Південь» посідає провідні позиції, і це вже не перше підприємство компанії в регіоні. Таких заводів нам потрібні десятки по всій Україні. На програму з розвитку доріг в 2018-2022 роках уряд планує спрямувати 300 мільярдів гривень. І за допомогою таких заводів ми крок за кроком запустимо будівельну машину», - заявив Новак під час церемонії відкриття заводу.

За словами представників компанії, завод має рекордну продуктивність і дозволяє виробляти дорожнє покриття найвищого класу.

«Ми запускаємо 14-ий власний асфальтобетонний завод в Україні і п'ятий завод італійської фірми Marini Fayat Group. Ця компанія - лідер з виробництва асфальтобетонних заводів в Європі, її продукція вважається однією з кращих. Нова виробнича база дозволить нам закріпити своє лідерство в регіоні, будувати дороги з використанням найбільш передових технологій і з кращих матеріалів. Завдяки будівництву нового заводу ми зможемо щогодини виробляти до 320 тонн асфальту, а це понад 3500 тонн в робочу зміну, що на сьогоднішній день є рекордним показником для аналогічних підприємств. Основним нашим проектом, на який буде працювати завод - дорога Харків-Охтирка. Також продукція буде поставлятися на траси Київ-Харків-Довжанський та Харків-Вовчанськ», - розповів генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофєєв.

За словами Тимофєєва, «Автомагістраль-Південь» в 2017 році відремонтувала 500 кілометрів автотрас, в цьому році компанія планує збільшити цей показник до 860 кілометрів.

«Якщо в минулому році у нас було 10 виробничих баз, то в цьому вже 17. Кількість автотехніки зросла з 500 до 700 одиниць, плануємо в цьому році розширити автопарк до тисячі одиниць. Число співробітників компанії збільшилася до 2,5 тисяч. Ми динамічно розвиваємося, не тільки здобуваємо нову техніку, але залучаємо найкращих українських фахівців, зарплата провідного інженера доходить до 35 тисяч гривень», - пояснив директор компанії.

У Харківській обласній держадміністрації вважають, що запуск нового заводу - гарантія того, що дороги в регіоні будуть будуватися і ремонтуватися якісно, ​​і прослужать довго.

«Якість робіт компанії «Автомагістраль» ми оцінюємо дуже високо. За підсумками минулого року у нас немає до них взагалі жодних претензій. Роботи на дорогах Чугуїв-Куп'янськ-Мілове, Чугуїв-Ізюм, Харків-Охтирка виконані якісно і вчасно. І ми сподіваємося, що якість доріг, на які піде матеріал з цього нового заводу буде ідеальним. Відкриття заводу для області - знакова подія, сигнал, що ситуація з дорогами зміниться в кращу сторону», - заявив Євген Шахненко, перший заступник харківського губернатора.

Раніше в компанії «Автомагістраль-Південь» заявили, що активно шукають європейських партнерів для участі у концесійному конкурсі по дорозі Львів-Краківець.