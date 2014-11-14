Через Україну в Росії починається "соляна криза"

Про це заявив заступник міністра сільського господарства РФ Андрій Волков в ході форуму "Продовольча безпека Росії".

"Показники (забезпеченості Росії. - ТАСС) харчової солі занижені. Це пов'язано з досить великою кількістю солі з України", - сказав він.

"За рахунок логістики бізнесу було вигідніше її (сіль. - ТАСС) постачати з України", - пояснив заступник міністра.

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Річна потреба РФ в харчовій солі становить близько 1,5-1,6 млн тонн. При цьому Україна в минулому році поставила на російський ринок 0,5 млн тонн харчової солі, або 80% загального обсягу імпорту.

Найбільший імпортер солі в Росію - українське держпідприємство "Артемсіль". Компанія поставила в РФ в 2013 році 1,6 млн тонн харчової та технічної солі.