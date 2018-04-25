"Укрметалургпром" почав співпрацювати з американською компанією World Steel Dynamics

За словами експертів, практичне значення підписаного договору - проведення масштабних конференцій та форумів в Україні світового рівня, що дасть українському експорту новий імпульс до розвитку.

Українська металургія створить в нашій країні унікальний майданчик для обміну досвідом серед металургів всього світу. Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" підписало з американською компанією World Steel Dynamics договір про співпрацю для оптимізації та підвищення ефективності металургійної галузі в центральній і східній Європі, повідомляє "112 Україна".

За словами експертів, практичне значення підписаного договору - проведення масштабних конференцій та форумів в Україні світового рівня, що дасть українському експорту новий імпульс до розвитку.

"Це дозволить наростити наш експорт на 10% - 20% - 50%. І можна рахувати, скільки це дасть додатково і валютних надходжень до країни, і промислового зростання, і зростання ВВП. Але найголовніше - це нам допоможе нашу металургію перенести у той стан, в якому вона може розвиватися, жити і конкурувати в середньостроковій перспективі", - повідомив у сюжеті президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Досягнуті домовленості позитивно вплинуть на експорт України, звернуть на неї увагу всього світу, а також будуть мати значний вплив на галузь, яка забезпечує 28% всіх валютних надходжень в Україну, йдеться в матеріалі.

"Експорт України стосується практично всі ринків у світі - від США до Європи, Азії. Це, знову ж таки, створює дуже цікаву можливість для нас принести нашу експертизу і побачити, як вона реалізується", - говорить Філіпп Ігліно, генеральний директор World Steel Dynamics

Об'єднання "Укрметалургпром" представляє інтереси і забезпечує максимально сприятливі умови для ефективної діяльності і стабільного розвитку українського гірничо-металургійного комплексу в Україні і на зовнішніх ринках. Серед учасників об'єднання – провідні українські металургійні, коксохімічні та гірничо-збагачувальні підприємства.

Компанія World Steel Dynamics, лідер у наданні стратегічних інформаційних послуг для гірничо-металургійного комплексу, оптимізує можливості компаній. World Steel Dynamics є організатором форумів Steel Success Strategies, стали найважливішою майданчиком для обміну досвідом між фахівцями у сфері виробництва сталі і металопрокату з різних країн.