Україна підписала важливу угоду для експорту металопродукції

Нова угода може зробити Україну міжнародним майданчиком в Європі для представників галузі з усього світу.

24 квітня в Києві був підписаний Меморандум про співпрацю між World Steel Dynamics (США) і об'єднанням підприємств «Укрметалургпром» (ВП «Укрметалургпром»).

Ця угода може зробити Україну міжнародним майданчиком в Європі для представників галузі з усього світу. Сторони мають намір впровадити практику міжнародних галузевих форумів і конференцій для обміну досвідом між провідними фахівцями ринку, передає «Главком».

За словами президента ОП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, для української металургії ця співпраця відкриває нові можливості для отримання інформації, експертизи та цінних навичок. Це можливість для українських компаній відкрити нові перспективні ринки і сектори.

«Ситуація в металургії дуже конкурентна на глобальному ринку. Наші підприємства конкурують не тільки щодо собівартості. І ми дуже сподіваємося, що в майбутньому це буде не стільки собівартість, скільки відносини з клієнтами, якість продукції, яка і зараз досить висока, вихід на нові ринки . Це все повинно дати не тільки нашій металургії, а й промисловості дуже велику допомогу», - сказав Каленков.

За його словами, досягнуті домовленості - це ще й частина експортної стратегії України. І вона може мати значний вплив на галузь, яка забезпечує 28% усіх валютних надходжень в країну.

«Кожен такий захід дає шанс наростити наш екпорт на 10%, 20%, 50%, - підкреслив він, - але найголовніше - це може нашу металургію перевести з тієї ситуації, в якій вона знаходиться зараз, у той стан, в якому вона може розвиватися, жити, конкурувати в середньотерміновій перспективі».

Компанія World Steel Dynamics регулярно проводить подібні заходи протягом більше десяти років, будучи лідером в наданні стратегічних інформаційних послуг.

За словами її генерального директора Філіпа Інгліна - це цікава можливість співпрацювати не тільки з одним виробником безпосередньо, а з цілою індустрією. Компанія націлена на те, щоб допомогти Україні розвивати свої позиції на внутрішньому і світовому ринку.

«Україна унікальна тим, що виробники тут взаємопов'язані з усім іншим світом. Експорт України стосується практично всіх ринків у світі - від США до Європи і Азії. І ця взаємопов'язаність української індустрії, її позиція як одного з експортерів сталі за найнижчою собівартостю на світовому ринку і ті виклики, які зараз стоять перед індустрією - це створює цікаву можливість для нас привнести нашу експертизу і побачити, як вона реалізується», - сказав Інглін.

За словами Каленкова, вже в найближчий тиждень буде створена робоча група для проведення заходу в Європі. За попередньою інформацією відбутися він може вже восени 2018 року.