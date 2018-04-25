Конкуренти намагаються дискредитувати Львівську тютюнову фабрику – Козловський

За його словами, до 1 липня законодавством передбачаються однакові акцизні марки для сигарилл і сигарет з фільтром.

Конкуренти намагаються дискредитувати Львівську тютюнову фабрику. Заяви про те, що підприємство не купує акцизні марки і ухиляється від сплати податків, не відповідають дійсності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив власник української фабрики Григорій Козловський.

Він нагадав, що 3 роки тому його компанія освоїла випуск сигарилл.

«Це ніша, в якій великі мультинаціональні компанії не присутні... Запропонувавши українському споживачеві більш дешевий продукт, наша фабрика змогла значно збільшити обсяги продажів і виробництва», - розповів Григорій Козловський.

За його словами, до 1 липня законодавством передбачаються однакові акцизні марки для сигарилл і сигарет з фільтром.

«При цьому акциз на різну продукцію може бути різним і залежить від складної формули нарахування цього податку. Процедура придбання акцизної марки передбачає заморожування великого обсягу оборотних коштів за 2 місяці до отримання марки. Однак, законодавством передбачений механізм, згідно з яким виробник сигарет може замовити дешевшу марку, а за наслідками провадження подати уточнюючу декларацію і здійснити доплату виходячи з продажу конкретної продукції», - пояснив він.

У той же час, як зазначив власник ЛТФ, «ніхто не дивиться, що ми робимо доплати і не говорить, за що ми робимо доплати».

Підтвердженням того, що Львівська тютюнова фабрика не порушує закон, є п'ять перевірок податкової служби, в ході яких не було виявлено порушень, додав він.

«Сума податків, сплачених до бюджету в 2017 році, склала 1,6 млрд. грн. На сьогоднішній день ми маємо грамоту сумлінного платника податків і знаходимося в трійці найбільших платників податків у Львівській області», - повідомив Григорій Козловський.

Більш низьку ціну на продукцію, як пояснив власник ЛТФ, його компанія може дозволити завдяки ефективному використанню оборотних коштів та оптимізації собівартості.

«Все це дозволяє нам пропонувати українському споживачу недорогу тютюнову продукцію і хоч якось конкурувати з великими транснаціональними компаніями», - сказав він.

Неправдиву інформацію про ЛФТ, за словами Григорія Козловського, поширюють компанії, які, «не надто вибираючи методи ведення бізнесу, постійно завищуючи ціни, дійсно шкодять нашій економіці».

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів з ініціативи великих міжнародних тютюнових компаній розробило законопроект, який фактично встановлює мінімальні ціни на сигарети на рівні 26,8 грн.

Встановлення мінімальних цін не тільки суперечить Європейському законодавству і нормам СОТ, але і загрожує банкрутством українським виробникам дешевих сигарет.