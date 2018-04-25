В Україні відбулися завершальні випробування ракетного комплексу "Вільха" (фото, відео)

За словами президента, українська армія нарешті отримає високоточну зброю, що значно підвищить ефективність дій підрозділів ЗСУ.

Президент України Петро Порошенко під час завершальних випробувань поставив завдання - почати серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Українська армія отримає високоточну зброю. Взяв участь у завершальних випробуваннях нашого ракетного комплексу «Вільха», - заявив глава держави.

«Чому це так важливо? Не тільки тому, що українська армія нарешті отримає високоточну зброю, яка значно підвищить ефективність дій підрозділів Збройних Сил», - зазначив Порошенко і зауважив, що «Вільха» повністю зібрана з українських комплектуючих.

«Поставив завдання, щоб ракета пішла в серійне виробництво вже у 2018 році», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент Порошенко заявив про успішні випробування вітчизняного ракетного комплексу «Вільха».

17 січня 2018 року на засіданні РНБО глава держави поставив завдання завершити процес випробувань та розпочати виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.

Ще у серпні 2016 року радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що українські військові провели перший запуск нової ракети. При цьому він зауважив, що інформація про те, якого типу була ця ракета, засекречена.

Своєю чергою військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що це були випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».