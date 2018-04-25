Українським ракетним комплексом "Вільха" вже зацікавились сім країн

На випробуваннях «Вільхи» були присутні військові керівники, експерти та військові аташе з 7 країн, які висловили зацікавленість у проведенні переговорів щодо придбання нової потужної української зброї.

Всі етапи державних випробувань ракетного комплексу «Вільха», які сьогодні завершилися на півдні Херсонської області, пройшли успішно.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

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«На кожному з етапів перевірялися на відповідність різні параметри тактико-технічних характеристик ракет, зокрема, точність потрапляння у визначені цілі на максимальній та мінімальній дальностях, потужність та ефективність знищення цілі бойовою частиною ракети, одночасне враження цілей, розведених на велику відстань тощо», - сказав Турчинов.

Також він зазначив, що згідно з рішенням Державної комісії, ракетний комплекс буде взято на озброєння, і вже цього року розпочнеться його серійне виробництво.

«Це великий спільний успіх українських вчених, конструкторів, виробничників та військових, які змогли реалізувати наймасштабнішу задачу у найкоротші терміни», - наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що на випробуваннях був присутній президент України Петро Порошенко, військові керівники, експерти та військові аташе з 7 країн, які висловили зацікавленість у проведенні переговорів щодо придбання нової потужної української зброї.

«Незважаючи на велику зацікавленість наших іноземних партнерів, пріоритетом для нас є забезпечення ракетними комплексами наших Збройних сил», - підкреслив секретар РНБО.

Окрім того, Турчинов повідомив про продовження активної роботи над реалізацією національної ракетної програми, «серед пріоритетів якої, зокрема, створення для нашої армії нових потужних крилатих та зенітних керованих ракет».