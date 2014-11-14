«Надра України» шукає інвесторів для розробки нафтогазового родовища на Івано-Франківщині
Національна акціонерна компанія «Надра України» шукає інвесторів для розробки нафтогазових родовищ, розташованих на Вельхівській площі (Івано-Франківська обл.).
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно з повідомленням, спецдозволом на користування надрами із зазначеної площі володіє «Західукргеологія» - дочірнє підприємство «Надра України».
Кінцевий строк подання конкурсних заявок претендентами та розкриття пропозицій - 4 грудня 2014 року.
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Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.
Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.
До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.