«Надра України» шукає інвесторів для розробки нафтогазового родовища на Івано-Франківщині

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, спецдозволом на користування надрами із зазначеної площі володіє «Західукргеологія» - дочірнє підприємство «Надра України».

Кінцевий строк подання конкурсних заявок претендентами та розкриття пропозицій - 4 грудня 2014 року.

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Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.