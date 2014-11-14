Продажі вживаних автомобілів в Україні зросли у 3,5 разу

Обсяг продажів на українському ринку автотранспорту з пробігом у жовтні 2014 року перевищив показник аналогічного місяця минулого року в 3,5 разу і склав 6 233 одиниці, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, на первинному ринку автотранспорту України, який наповнюється за рахунок його імпорту до країни, у жовтні було продано і вперше зареєстровано в ДАЇ 6 233 одиниць автотехніки, що на 7% покращило показник вересня й у 3,5 разу перевищило показник жовтня 2013 року.

На первинному ринку вживаного автотранспорту в сегменті легкових автомобілів за жовтень було зареєстровано 284 одиниці, що на 2% більше показника вересня цього року і на 15% менше показника жовтня 2013 року.

Найбільша споживча активність на ринку в жовтні спостерігалася в сегменті комерційних автомобілів, яких було продано 5 918 штук, що дозволило збільшити показник минулого місяця на 8%, а показник жовтня 2013 року - в 4 рази.

Читайте такожВ Україні виробництво автотранспорту цього року впало на 28%На первинному ринку вживаних автобусів у жовтні продано 65 одиниць, що на 51% більше, ніж у вересні поточного року, і на 3% перевищує показник за жовтень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.