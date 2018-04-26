Україна готова модернізувати метпідприємства Єгипту

Товарообіг між Україною і Єгиптом минулого року сягнув 2 мільярдів доларів.

Україна готова реалізувати проекти модернізації Хелуанський металургійного комбінату та реконструкції коксової батареї компанії El Nasr for Coke & Chemicals на загальну суму 280 мільйонів доларів.

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Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в ході зустрічі з міністром у справах компаній державного сектору Єгипту Халедом Бадаві, повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter.

"Українські фахівці готові взятися за модернізацію Хелуанський меткомбінату в Єгипті (вартість проекту 200 мільйонів доларів) і реконструкцію коксової батареї №3 компанії El Nasr for Coke & Chemicals (вартість близько 80 мільйонів доларів)", - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг між Україною і Єгиптом в 2017 році становив майже 2 мільярди доларів. Український експорт до Єгипту минулого року знизився на 19,2% - до 1,83 мільярда доларів, імпорт з Єгипту зріс на 58,1% - до 77 мільйонів доларів. Позитивне для України торговельне сальдо склало 1,75 мільярда доларів.