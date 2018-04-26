Україна опустилася одразу на дві позиції в рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виплавила 1,7 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в березні 2018 року порівняно з березнем минулого року збільшили виробництво сталі на 4,7% - до 1,7 мільйона тонн, опустившись при цьому з 12-го на 14-е місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-березня поточного року Україна знизила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 2,8%.

Згідно з повідомленням, у березні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 73,9 мільйона тонн (зростання на 4,5% до березня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Індія (9,227 мільйона тонн, +5,3%), Японія (9,082 мільйона тонн, +2,2%), США (7,261 мільйона тонн, +5,3%), Південна Корея (6,095 мільйона тонн, +4,7%), Росія (5,7 мільйона тонн, -0,9%), Німеччина (3,9 мільйона тонн, +0,6%), Туреччина (3,368 мільйона тонн, +7,6%), Бразилія (3,065 мільйона тонн, +7,6%) та інші.

Загалом в березні 2018 року порівняно з березнем минулого року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 4% - до 148,33 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-березень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 210,797 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 5,4%).

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-е місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком – до 22,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн.

З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найпомітніше в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках.

Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-е місце в рейтингу.