Україна закуповує російські комплектуючі для вертольотів - ЗМІ (відео)

Журналісти виявили, що українські вертольоти, як і раніше, комплектуються лопатями виробництва країни-агресора, які завозяться до країни за хитрою посередницькою схемою.

Авіаремонтний завод, який входить до державного концерну "Укроборонпром", купляє лопаті гвинта до гелікоптерів "Улан-Уденського лопатного заводу", що пов’язаний із державним російським підсанкційним холдингом "Ростех".

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Про це йдеться у розслідуванні "Імпортозаміщення по-новому" програми "Схеми".

"На озброєнні української армії, окрім нових бойових одиниць, є і стара радянська техніка. Але деталі до неї – нерідко виробництва військово-оборонних підприємств із Російської Федерації. Це стало проблемою для України із початком військової агресії Росії. Влада оголосила курс на так зване імпортозаміщення – тобто, пошук і створення альтернативи російському товару", - йдеться в повідомленні.

Журналісти виявили, що українські вертольоти, як і раніше, комплектуються лопатями виробництва країни-агресора. Хіба що завозяться за хитрою посередницькою схемою, на якій, в тому числі, заробляють члени родини керівництва державного оборонного концерну "Укроборонпром".

Зазначається, що частина техніки, яку використовує українська армія, – це зразки ще радянських часів, тому вона потребує постійного ремонту та модернізації. Після розпаду Радянського Союзу, багато підприємств військово-промислового комплексу залишились на території Росії, тож деякі деталі до військової техніки Україна була змушена завозити саме звідти.

Із початком агресії Росії в 2014 році це стало для України значною проблемою. Тому Україна оголосила курс на імпортозаміщення – тобто, відмову від закупівель в Росії товарів, які можуть використовуватись для потреб армії.

Навесні 2017-го заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко навіть заявляв: "Можна сказати, що до ста відсотків ми провели імпортозаміщення, яке стосувалося Російської Федерації, у сфері оборонного-промислового комплексу".

На підтвердження цих слів на початку 2017-го в "Укроборонпромі" відзвітували: державний оборонний концерн повністю відмовився від комплектуючих із Росії – ще наприкінці 2015-го.